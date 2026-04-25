Вижте единственото интервю на Атанас Бостанджиев за "Левски" преди да стане собственик на клуба - за "24 часа"

Атанас Бостанджиев е новият собственик на "Левски", обяви досегашният мажоритарен собственик и пазител на акциите Наско Сираков. Допреди милиардерът да бъде официално представен от самия легендарен футболист, досегашен бос и бъдещ президент на клуба, Атанас Бостанджиев беше давал едно-единствено интервю на финансово-футболна тематика. Направи го пред Найден Тодоров специално за "24 часа" през март 2012 г. в тогавашната си роля на главен изпълнителен директор на "ВТБ Капитал" и шеф на лондонския офис на компанията. Във връзка с актуалните събития, със своебразна машина на времето ви връщаме 14 г. назад към интервюто с човека, представляващ българската връзка в сделките за придобиването на "Булгартабак" и спонсорирането на "Левски".

- Господин Бостанджиев, каква оценка бихте поставили по шестобалната система на двете си български сделки - за "Булгартабак" и с "Левски"? И защо? Като отчетете факта, че за "Булгартабак" платихте 100,1 милиона евро, но придобихте собствеността, а в "Левски" инвестирате 4,5 милиона евро за спонсортво...

- Интересен въпрос, оценка по шестобалната система (смее се). За "Булгартабак" направихме доста добра сделка. Както за държавата, така и за нас. И смятам, че и двете страни са задоволени. Щом и двете страни са задоволени, сделката е много добра. Оценката по шестобалната система оставям на вас.

- Ако трябва да я дадем на база вашите думи, явно е много добър пет?

- Ами да, много добър. Винаги има възможност за подобряване и трябва да се стремим към него. А относно "Левски" - това е супер възможност както за футболния клуб, така и за нас. Да асоциираме двете организации една с друга. "Левски" е водещ футболен клуб с най-богата традиция в страната. А нашата амбиция е да станем една от водещите финансови институции в България. Така че ще се радваме на техния успех и на нашия успех. Вярвам, че просперитетът ни може да върви ръка за ръка. Времето ще покаже.

- Ще покаже дали инвестицията ви в "Левски" може да премине от оценка много добър към отличен или да я поставим в графата суперинвестиция?

- Определено сме доволни от това спонсорство. Първо е начин ние да бъдем асоциирани с такъв голям клуб, второ е инвестиция в спорта в страната. Ние не сме просто финансова институция, която само гледа финансовия интерес, а гледаме да се асоциираме в по-широк социален аспект. Спортните интереси на народа са отлична възможност.

- ВТБ влага 550 милиона евро само за изграждането на нов стадион на "Динамо" (Москва), чийто собственик е. По спонсорския договор с "Левски" инвестира 4,5 милиона. Има ли горна граница на инвестиции във футболен отбор, който не е собственост на ВТБ? Ако да - каква е тя? Или въпросът, зададен по друг начин - колко пъти биха могли да скочат годишните вложения в "Левски", ако ВТБ е собственик, а не мащабен спонсор?

- Засега нямаме конкретни допълнителни бюджетни планове за допълнителни инвестиции в този футболен клуб или в други футболни клубове, тъй като тепърва започваме дейността в България. Но нашият мироглед за страната е широк. Така че, ако излязат и се покажат резултати - и от страна на банката, и от страна на съответния футболен клуб, си запазваме правото да преразгледаме финансовите инвестиции.

- За отбор на българския пазар е прекрасна новина спонсор да подсигури по 1,5 милиона евро годишно. Доколко добра е новината за "ВТБ Капитал" - да инвестира по 1,5 милиона евро годишно в "Левски"?

- Инвестицията е много добра. Това е. И не говорим за маркетингова кампания, която е предназначена само за телевизионна реклама или билбордове по пътищата. Де факто помагаме на отбора, спонсорираме го и в същото време получаваме co-op rebranding в страната. Такъв вид асоцииране и спонсорство е една от най-добрите форми за нас.

- Вие освен успял мениджър фен ли сте на футбола?

- Фен съм, но за съжаление нямам много време да се наслаждавам на играта. Но с удоволствие бих идвал да гледам мачове на "Левски".

- Като шеф на лондонския офис на "ВТБ Капитал" може би сте фен на някой лондонски отбор?

- Да. На "Челси".

- Ще ви видим ли с шалче на "Левски" на стадион "Георги Аспарухов"?

- Задължително.

- Тоест за вас няма да представлява риск да се покажете с шалче на "Левски" и да демонстрирате пристрастия, примерно за да не попречи на бъдеща сделка с друг български клуб, с други цветове?

- Няма да е риск. Аз съм почитател на "Левски" от детинство.

- Възможно ли е сътрудничество "Левски" - "Динамо" (Москва) освен мечтите за финал за суперкупата на Европа? Нещо по-конкретно - обмен на футболисти, организиране на приятелски мачове като загрявка за финала за суперкупата?

- (Смее се.)Не сме мислили по въпроса. Но като идея звучи добре.

- Обсъждана ли е инвестиция на "ВТБ Капитал" в друг български клуб?

- Не, не.

- Влиза ли в плановете ви инвестиция в други футболни грандове на Балканите, при все че в момента навлизате в региона? Или и това не е обсъждано и ще се концентрирате към София и "Левски"?

- Вижте, засега нямаме други планове да откриваме представителства или офиси на "ВТБ Капитал" в другите столици на Балканите. Затова започваме от България и смятаме, че София е добър център, от който можем да покрием другите близки страни.

- И съответно и за футболната интерпретация на въпроса нямате други амбиции освен тези, свързани с "Левски"?

- Да. Засега нямаме планове да се обвързваме с други отбори - нито от България, нито на Балканите като цяло.

- Кое помогна повече за реализирането на добрата за българския футбол сделка - съветът на Бойко Борисов или желанието ви освен финансова да бъдете и социално отговорна институция?

- Мога да кажа, че и двете - и нашето желание, и съветът от премиера.

- Как точно преминахте на разговори за "Левски" с премиера? Покрай сделката за "Булгартабак" ли се случи? Или след финализирането й Бойко Борисов просто дойде и ви даде съвет да инвестирате в "Левски"?

- Ние просто се посъветвахме с него каква посока да поемем. И той ни препоръча, че това е една от най-добрите посоки, които можем да поемем. Тоест, че едно спонсорство на българския футбол би било доста добро и за нас. И от тази гледна точка реализирахме този проект.

- Движеща сила за резултатите в руския футбол са и бонусите. Има ли в конкретния проект с "Левски" предвидени бонуси при постигнати резултати?

- За нашия договор конкретно нямаме такава клауза. Но това не означава, че при добри резултати няма да дойдат допълнителни добри резултати.

- Има ли амбиция ВТБ да стане не просто мащабен спонсор, а собственик на "Левски"?

- Не сме го дискутирали този въпрос. Възможност винаги има. Въпросът е дали тази възможност е интересна - за клуба, за банката и така нататък. Но засега не е коментирана.

- На въпроса дали зад "ВТБ Капитал" в сделката за "Булгартабак" стои друга институция отговорихте категорично не. Такъв ли е отговорът и на въпроса дали друга компания стои зад спонсорския договор ВТБ - "Левски"?

- "ВТБ Капитал" е купувачът на "Булгартабак". Абсолютно същото е и за спонсорския договор с "Левски".

Няма намесени други компании. Спонсор е "ВТБ Капитал".

