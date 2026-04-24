ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 1 250 000 души са ползвали преференции на избо...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22729881 www.24chasa.bg

Алкарас няма да защитава титлата си на "Ролан Гарос"

Карлос Алкарас Снимка: Ройтерс

Испанският ас в тениса Карлос Алкарас няма да може да защити титлата си на „Ролан Гарос" тази година. Както испанецът, който е втори в световната ранглиста, обяви в социалните мрежи, контузия в китката на дясната ръка го принуждава да вземе по-дълга пауза.

„Предвид резултатите от тестовете, проведени днес, решихме, че най-разумното е да бъдем предпазливи и да не участваме в Рим и на „Ролан Гарос". Това е труден момент за мен, но съм сигурен, че ще излезем от него по-силни", написа 22 годишният Алкарас, който има 2 титли в Париж и общо 7 от "Големият шлем".

Алкарас вече пропусна турнира в Барселона и провеждащия се в момента "Мастърс 1000" в Мадрид заради травмата в китката.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

