Алкарас няма да защитава титлата си на "Ролан Гарос"

Испанският ас в тениса Карлос Алкарас няма да може да защити титлата си на „Ролан Гарос" тази година. Както испанецът, който е втори в световната ранглиста, обяви в социалните мрежи, контузия в китката на дясната ръка го принуждава да вземе по-дълга пауза.

„Предвид резултатите от тестовете, проведени днес, решихме, че най-разумното е да бъдем предпазливи и да не участваме в Рим и на „Ролан Гарос". Това е труден момент за мен, но съм сигурен, че ще излезем от него по-силни", написа 22 годишният Алкарас, който има 2 титли в Париж и общо 7 от "Големият шлем".

Алкарас вече пропусна турнира в Барселона и провеждащия се в момента "Мастърс 1000" в Мадрид заради травмата в китката.