ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Биляна Дудова донесе 4-и медал за България от европейското по борба в Тирана

Биляна Дудова Снимка: Startphoto.bg

Биляна Дудова се окичи с бронз на европейското първенство по борба в Тирана.

В албанската столица световната и 4-кратна европейска шампионка победи шведката Сара Йохана Линдборг, втора на континента от миналата година, с 3:1 при 62-килограмовите.

С този успех Биляна взе реванш от скандинавката за загубата си на европейското през 2024-а.

А отличието е осмо за нея от континентални първенства (4 титли, сребро и 3 бронза).

Медалът на Биляна е четвърти за българската борба от шампионата след титлата на Кирил Милов (97), среброто на Семен Новиков (87) и бронза на Стефан Григоров (55) в класическия стил.

В събота стартират последните ни представители в свободния стил - Eрдал Галип (61), Михаил Георгиев (74), Енгин Исмаил (86), Ахмед Батаев (92) и Ален Хубулов (125).

Биляна Дудова

