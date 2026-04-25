Пътят на Летящия рибар към историята започва от България

Датчанинът Йонас Вингегор може да стане осмият с титли и в трите големи обиколки

България получи своето време за слава в световното колоездене и става 11-ата “чужда” държава, която приема етапи от обиколката на Италия. Престижното домакинство (струва 12,5 милиона евро) обаче може да бъде много специално, ако се превърне и в начало на нещо историческо.

Когато в началото на годината Йонас Вингегор обяви, че е крайно време да дебютира и в “Джирото”, всички си помислиха не само за участието му, а и за това, което може да постигне. Ако спечели титлата, датчанинът ще стане едва осмият с титли и в трите големи обиколки. До момента в този мегапрестижен клуб са Жак Анкетил, Феличе Джимонди, Еди (Канибала) Меркс, Бернар Ино, известен и като Язовеца, Алберто Контадор, Винченцо (Акулата) Нибали и Крис Фрум.

“Отдавна в плановете ми влиза да карам и на “Джирото”. Това е едно от най-великите състезания в календара, а аз не съм участвал. Искам да видя какво е и смятам, че моментът дойде”, коментира колоездачът на Visma-Lease a Bike.

Йонас Вингегор Хансен (роден като Расмусен) има две купи от “Тур дьо Франс” (2022, 2023 г.), а миналия сезон спечели испанската “Вуелта”. Датският ас обаче

живее втори живот след ужасяващия инцидент

в обиколката на Баския по-миналата година. При спускане в 4-ия етап на 4 април той падна заради прорасли в асфалта корени на дърво и се приземи в бетонна канавка от системата за отводняване на шосето. Истински късмет (както и за други колоездачи) бе, че се размина с челен удар с главата напред в огромен камък. Вингегор бе откаран в болница с перфориран бял дроб, вътрешни кръвоизливи и счупена ключица и няколко ребра. Въпреки предварителните очаквания той успя да се възстанови, за да кара в обиколката на Франция.

Вингегор е известен с прякора си Летящия рибар, който идва от годините, в които по няколко часа на ден е работил във фабрика за риба в Ханстхолм, а после е тренирал. По-късно колоездачът ще сподели, че

физическите усилия в ранните сутрешни часове в студа и влагата са му помогнали

да изгради характера си за професионалния спорт.

В обиколката на Италия, а съответно и в България зрителите няма да видят най-голямата звезда на шосейното колоездене в последните години. В отсъствието на словенеца Тадей Погачар обаче повече свобода за действие ще има друг от отбора на Обединените арабски емирства. Може би не всички знаят, че професионалната кариера на Жоао Алмейда

започва в български клуб

През 2017 г. португалецът бе състезател на “Униеуро Тревиджани - Хемус 1896”, който на практика бе съвместно предприятие на Италия и Троян. Преди да премине в този отбор, Алмейда бе карал само в клубния шампионат на страната си.

“Когато дойде при нас, португалецът бе на 19 години, но е шампион на страната си за юноши в бягането по часовник и в общия старт. Основната роля по привличането му бе на другия мениджър Мирко Росато. В клуба изкара само един сезон и постигна няколко етапни победи. После премина в отбор от САЩ и кара в състезание като Лиеж - Бастон - Лиеж при 23-годишните.

Още тогава си личеше, че е голям талант с особен манталитет,

тъй като бе фокусиран само върху колоезденето. Страхотен пример за децата в клуба”, коментира Тодор Колев - човекът колоездене в Троян, мениджър, спортен директор, треньор и всичко останало в “Хемус 1896”.

Алмейда дебютира в голяма обиколка на “Джирото” през 2020 г., носеше розовата фланелка на лидер и завърши на четвърто място в генералното класиране.

В трите етапа по българските пътища публиката трябва да внимава и за един от най-добрите спринтьори. Джонатан Милан от “Лидъл - Трек” е олимпийски шампион и световен рекордьор на писта от игрите в Токио 2020, както и носител на световна титла в отборното преследване.

Милан

участва и на европейското на писта в Пловдив

през ноември 2020 г. В зала “Колодрума” той спечели сребърни медали в индивидуалното преследване и отборния спринт и бронз на километъра.

Голямото име в отбора на “Инеос” за предстоящото 109-о издание на обиколката на Италия е Филипо Гана. Той е шесткратен световен шампион на писта в индивидуалното преследване с общо 9 медала, както и носител на олимпийската титла в отборното преследване от игрите в Токио. На световните първенства на шосе през 2020 и 2021 г. е шампион в индивидуалното бягане по часовник .

Гана е рекордьор с петте си поредни победи в “часовник” в обиколката на Италия и притежава рекорда в едночасовото бягане. На 8 октомври 2022 г. в Швейцария той успя да измине 56,792 км.

Все още не е сигурно участието в “Джирото” на един от любимците на феновете. Еквадорецът Ричард Карапас, който спечели обиколката през 2019 г., се възстановява от операция на меките тъкани в областта на чатала. Заедно с Вингегор във Visma обаче ще бъде американецът Сеп Къс, победител в обиколката на Испания през 2023 г.