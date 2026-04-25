Световните вицешампиони на България излизат срещу Аржентина в залата на клуба, откъдето тръгва Меси

Аржентинската волейболна федерация обяви, че град Росарио ще приеме контролната среща между националните отбори по волейболна Аржентина и България. Двубоят ще се изиграе на 6 юни от 21,00 часа местно време и ще бъде последна проверка за световните вицешампиони преди старта на Лигата на нациите, който е на 10 юни в Бразилия.

Мачът ще се проведе в Estadio Cubierto Newell's Old Boys. Спортният комплекс на "Нюелс Олд Бойс" е една от емблемите на града, в който се помещава многофункционалното закрито съоръжение и футболният стадион.

Залата разполага с капацитет от 7500 седящи места. Открита през 1978 г., тя е била домакин на Южноамериканските игри през 1982 г., а през 2018-а е изцяло реновирана.

Носи името на Клаудио Нюел - личност с ключова роля за развитието на спорта и обществения живот в града и региона. Основател на клуба, кмет на Росарио и национален депутат, той оставя след себе си голямо наследство за местните.

Именно този футболен клуб десетилетия по-късно ще се превърне в символ на емблематични имена в световния футбол. Фланелката му е носил иконата на аржентинския футбол Диего Армандо Марадона, а Лионел Меси прави първите си стъпки към световната слава именно там. Част от богатата история на клуба и града са още имена като Габриел Батистута, Ариел Ортега, Валтер Самуел, Макси Родригес и Габриел Хайнце.