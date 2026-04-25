Животворна победа за отбора на Илия Груев в Германия

"Фортуна" (Дюселдорф), в чийто щаб помощник е българският треньор Илия Груев, записа животворна за оцеляването във Втора бундеслига победа.
У дома тимът на бившия национал се се наложи 3:1 над пряк конкурент в борбата за спасение - "Динамо" (Дрезден).
Итен (11), Ийоха (17) и Раймунд (57) вкараха за дюселдорфци, а Лемер (90) се разписа почетно за гостите.
Така "Фортуна" се измъкна от зоната на изпадащите, изкачвайки се на 14-о място с 34 точки, но това е преди да се изиграят останалите мачове от кръга.
"Динамо" е 11-и с 35 т.