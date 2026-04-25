ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22731107 www.24chasa.bg

Чакат рекордна посещаемост на финала "Нефтохимик" - "Левски" в "Арена Бургас"

Велизар Маджаров

Снимка: Startphoto.bg

Рекордна посещаемост се очаква на втория мач от финала в ефбет Супер Волей между "Нефтохимик" и актуалния шампион "Левски" в събота от 19 часа в зала "Арена Бургас".

"До момента имаме закупени онлайн почти 1000 билета, а остават още много часове до началото на двубоя. На касите на залата, които ще са отворени 90-минути по-рано също очакваме доста мераклии да пожелаят да гледат волейбол от най-висока висока класа и си закупят билети. Минимум 2000 зрители ще отиват на такъв мач", разкри пред "24 часа" президентът на "Нефтохимик" Огнян Томов. Масовите пропуски са по 6 евро, а ученици и пенсионери ще влизат срещу 4 евро.

Рекордът през сезона е 1500 зрители на бургаското дерби от четвъртфиналните плейофи между "Нефтохимик" и "Дея" на 22 март, при откриването на реновираната зала "Младост".

Съдии на мач №2 от финала в "Арена Бургас" са Атанас Върбанов и Любомир Сираков.

"Левски" води с 1:0 срещу "Нефтохимик" в серията до 3 победи от 5 срещи.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

