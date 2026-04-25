"Лудогорец" ще помага за лечението на юноша на "Черноломец" (Попово)

"Лудогорец" в лицето на спортния директор Георги Караманджуков и футболиста Бърнард Текпетей посети в болницата в Търговище юношата на "Черноломец" (Попово) Джесур Джевдетов. Младият футболист получи тежка контузия по време на двубоя срещу "Лудогорец" до 15 г. от първенството в зона "Русе".

По време на визитата Джесур получи подаръци и специална подкрепа от представителите на шампионите.

"Лудогорец" ще окаже съдействие за лечението и възстановяването на талантливия състезател, като му пожелава бързо оздравяване и скорошно завръщане на терена", написаха от Разград.