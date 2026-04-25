За "Барса" се свири всяко докосване, а за фаул на "Реал" е нужна кръв, обяви телевизията на мадридчани

"Реал" се оплака бурно от съдийството при равенството 1:1 като гост на "Бетис" от 33-ия кръг на Примера дивисион снощи.

Мадридчани изпуснаха победата в добавеното време след гол на Ектор Бейерин в 94-ата минута и смятат, че са били ощетени.

Клубната телевизия публикува видеоклип с подробен анализ на всяко решение на арбитрите.

„Това, което видяхме, е подигравка с футбола. Чиста дузпа срещу Браим Диас не беше отсъдена, защото във ВАР стаята очевидно имат различни правила, когато носиш бял екип. Докато на "Барселона" се свири всеки контакт, на "Реал" му е нужна кръв на терена, за да получи фаул. Това не е грешка, това е намерение да се спре "Реал", обявиха от клубната медия.