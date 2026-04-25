Съдии скандално порязаха Рами Киуан в Бразилия

Ясен Радев ще боксира за място на финалите на световната купа в Бразилия. В категория до 55 килограма националът на България ще се изправи днес срещу световния вицешампион от Ливърпул – Рафаел Лозано. Мачът е в ранната програма на турнира във Фоз до Игуасу и се очаква да започне около 18,00 часа.

Радев постигна две впечатляващи победи до момента на световната купа. 23-годишният софиянец демонстрира високо ниво и заслужи мястото си сред медалистите в Бразилия. Той обаче е амбициран да покаже още от своя арсенал именно на полуфинала срещу реномирания испански боксьор.

Със скандално съдийство премина срещата на Рами Киуан. В категория до 75 килограма световният вицешампион бе жестоко порязан в двубоя срещу местния боксьор Тахуан Силва. Въпреки че излезе на ринга с контузия на ръката, националът ни доминираше и нанесе серия от комбинации, които обаче останаха незабелязани от реферите. След втория рунд в техните карти Рами изоставаше с 0:4, което вбеси нашия боксьор и треньорския щаб. В следствие на съдийските отсъждания и за да се избегне усложнение на контузията Киуан не продължи срещата.

Йордан Морехон (+90 кг) пък допусна поражение в четвъртфинален двубой при най-тежките. Той отстъпи на световния вицешампион от Ливърпул - Жахонгир Зокиров (Уцбекистан) с 0:5 съдийски гласа.