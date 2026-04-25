Калоян Махлянов с голяма новина – български сумисти ще се подготвят при него в Япония (Видео)

Легендата в сумото Калоян Махлянов вдъхна допълнителна мотивация на всички в България, занимаващи се с древния спорт. В същото време разкри и голяма новина, която подготвят заедно с ръководството на Българската федерация по сумо – български състезатели ще имат уникалната възможност да тренират при Махлянов в Япония. Първият европеец, спечелил Купата на Императора, изпрати специално видеопослание към всички участници на държавното първенство по сумо.

„Здравейте! Поздрави от далечна Япония за всички в България, които са близо до любимия спорт – сумото. Радвам се да разбера за амбициите дори държавното първенство да е на световно ниво. Поздрави на всички състезатели. Нали знаете - спортът променя живота и сбъдва мечтите. За още по-голяма мотивация мога да разкрия едни специални планове за бъдещето - някои от вас ще имат шанса да дойдат да се подготвят в Япония. Успех на дохиото и до скоро", заяви Калоян Махлянов.



Държавното първенство по сумо започна днес в София при огромен интерес. Общо 565 състезатели ще участват в събитието, което се провежда на 25 и 26 април (събота и неделя) в Tenta Events на входа на стадион "Академик" в София (ж.к. Гео Милев, ул. "Коста Лулчев").

След над 10-годишна пауза на държавното се завръща и най-атрактивната категория „Оупън", в която няма ограничение в теглото на състезателите - борят се сумисти от всички категории. За шампионата беше изградено и оригинално глинено дохио.