Инфекция доведе до смъртта на колумбийски колоездач

Колумбийският колоездач Кристиан Камило Муньос е починал в следствие на инфекция след падане по време на състезанието "Тур дю Жюра" във Франция. Това съобщиха от тима на НУ "Колумбия".

30-годишният Муньос е бил лекуван за травма в коляното във френска болница, след което дори е отпътувал със съотборниците си за Испания. Там обаче състоянието му рязко се е влошило, а лекарите са описали инфекцията като трудна за лекуване.

Между 2019 и 2021 година Муньос бе част от тима на Обединените арабски емирства, но от 2024 година премина да се състезава на ниво континентален тур.