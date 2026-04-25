Инфекция доведе до смъртта на колумбийски колоездач

Снимка: instagram.com/cristianmunoz789/

Колумбийският колоездач Кристиан Камило Муньос е починал в следствие на инфекция след падане по време на състезанието "Тур дю Жюра" във Франция. Това съобщиха от тима на НУ "Колумбия".

30-годишният Муньос е бил лекуван за травма в коляното във френска болница, след което дори е отпътувал със съотборниците си за Испания. Там обаче състоянието му рязко се е влошило, а лекарите са описали инфекцията като трудна за лекуване.

Между 2019 и 2021 година Муньос бе част от тима на Обединените арабски емирства, но от 2024 година премина да се състезава на ниво континентален тур.

Още от Други спортове

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)