"24 часа" позна - тотална промяна за ЦСКА в дербито, "Левски" с най-доброто

Както "24 часа" предвиди Христо Янев пуска напълно променен състав за вечното дерби с "Левски".

На вратата застава Димитър Евтимов, който от идването си от "Ботев" (Вр) няма записан мач. Пред него в центъра са Лумбард Делова, доскоро контузен и Адриан Лапеня, който бе твърда резерва. Първи мач записва и Андрей Йорданов, а на другия фланг е Иван Турицов. Исак Соле и Петко Панайотов са дефанзивни полузащитници, а пред тях са Илиян Илиев-младши, Мохамед Брахими и Алехандро Пиедраита. Централен нападател е Йоанис Питас.

"Левски" започва с най-доброто. На вратата е Светослав Вуцов, а пред него в защита са Оливер Кандем, Кристиан Димитров, Кристиян Макун и Майкон. Халовете са Георги Костадинов и Гашпер Търдин в дефанзивен план, а по крилата са Радослав Кирилов и Армстронг Око-Флекс. Акрам Бурас ще е зад нападателя Евертон Бала.  

