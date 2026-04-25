ЦСКА дръпна на "Левски" с автогол

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
"Лудогорец" падна 1:2 от ЦСКА 1948, при победа във вечното дерби "Левски" може да стане шампион на 2 май

Серийният шампион у нас (14 титли поред) "Лудогорец" записа пореден провал с домакинска загуба 1:2 от ЦСКА 1948 в първия кръг от плейофната фаза на елита ни.

Така тимът от Бистрица излезе втори в класирането с 62 точки - с 2 повече от разградчани.

Лидерът "Левски" пък има 70, а от 16 ч среща ЦСКА във вечно дерби. При победа "сините" ще съберат 73 т. Така те ще имат аванс от 11 пред ЦСКА 1948, който посрещат на 2 май. Успех на "Герена" за "Левски" тогава ще означава шампионска титла за столичния гранд, която би била първа за него от 2009 г.

Днес в Разград Браян Собреро (8) откри резултата за ЦСКА 1948.

Ерик Маркус (18) изравни, но Мамаду Диало (26) се разписа отново за гостите.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

