ЦСКА дръпна на "Левски" с автогол

Още един българин ще се бори за бронз на европейското в Тирана

Снимка: БФБорба

Микяй Наим стигна до битка за бронза на европейското първенство по борба в Тирана.

В репешажите националът победи поляка Патрик Олензин, пети на Евро 2023, със 7:3 в категория до 70 кг на свободната борба.

И за отличието тази вечер ще излезе в албанската столица срещу Исмаил Мускаев (Унгария), №1 в света през 2023-а от по-долната категория.

Микяй стана втори в Европа през 2023-а при 65-килограмовите.

За бронза днес ще спори и Ахмед Магамаев (97). Негов съперник в малкия финал ще бъде молдовецът Раду Лефтер, пети от Евро 2025.

Финалите започват от 19 ч тази вечер и ще се предават по БНТ 3.

Четете още

Още от Други спортове

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)