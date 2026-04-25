Още един българин ще се бори за бронз на европейското в Тирана

Микяй Наим стигна до битка за бронза на европейското първенство по борба в Тирана.

В репешажите националът победи поляка Патрик Олензин, пети на Евро 2023, със 7:3 в категория до 70 кг на свободната борба.

И за отличието тази вечер ще излезе в албанската столица срещу Исмаил Мускаев (Унгария), №1 в света през 2023-а от по-долната категория.

Микяй стана втори в Европа през 2023-а при 65-килограмовите.

За бронза днес ще спори и Ахмед Магамаев (97). Негов съперник в малкия финал ще бъде молдовецът Раду Лефтер, пети от Евро 2025.

Финалите започват от 19 ч тази вечер и ще се предават по БНТ 3.