Треньорът на "Лудогорец": Реваншът срещу ЦСКА за купата е всичко или нищо за нас

Старши треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо коментира домакинското поражение с 1:2 от ЦСКА 1948 на старта на плейофната фаза в Първа лига. С успеха тимът от Бистрица измести разградчани от второто място.

"Мисля, че всички сме много разочаровани в края. Създадохме доста чисти положения. Беше трудно за за нас, защото изоставахме в началото, но се върнахме. После пак получихме ужасен гол.

Продължихме да играем през втората част, търсехме гола, създадохме положения, но не успяхме да вкараме. Доволен съм от играчите днес, но е трудно, когато допускаме такива голове като днес. Не можем да правим такива грешки.

"Сега ни предстои нов важен мач в сряда (полуфинален реванш за купата България срещу ЦСКА в София, като столичани имат аванс от 2:1 от първата среща ). Със сигурност гледаме към него. Трябва да се възстановим.

По някакъв начин този мач е всички или нищо за нас. Знаем го. Този мач ще определи много неща", сподели норвежецът.