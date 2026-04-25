„Левски“ пребори ЦСКА на дохиото за държавното първенство по сумо (Снимки)

В деня на вечното дерби в българския футбол между ЦСКА и „Левски" „червено-сини" емоции вдигнаха нивото на настроението и по време на държавното първенство по сумо на България. Веднага след официалното откриване на шампионата, на специално изграденото глинено дохио в София се проведе демонстративна борба, в която двама талантливи сумисти – братята Симеон Пенев и Крум Пенев, символизираха „Левски" и ЦСКА. След голямо шоу за публиката „Левски" взе победата над ЦСКА на сумо.

Президентът на Българската федерация по сумо Валери Николов откри официално държавното първенство. Сред официалните гости беше заместник-председателят на посолството на Япония Хидеаки Мачида.

По време на церемонията специално послание към всички, занимаващи се с древния спорт, отправи легендарният Калоян Махлянов.

„Здравейте! Поздрави от далечна Япония за всички в България, които са близо до любимия спорт – сумото. Радвам се да разбера за амбициите дори държавното първенство да е на световно ниво. Поздрави на всички състезатели. Нали знаете - спортът променя живота и сбъдва мечтите. За още по-голяма мотивация мога да разкрия едни специални планове за бъдещето - някои от вас ще имат шанса да дойдат да се подготвят в Япония. Успех на дохиото и до скоро", каза Калоян Махлянов и заслужи бурни аплодисменти на множеството край дохиото.

Общо 565 сумисти участват на шампионата. За първи път от над 10 г. се излъчват и държавни шампиони в най-атрактивната категория „Оупън", в която няма ограничение в теглото и се борят състезатели от всички категории.