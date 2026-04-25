Ахмед Батаев осигури медал в свободната борба

Ахмед Батаев (92) осигури на България и медал в свободния стил на европейското в Албания. В 1/2-финала той успя да изравни резултата срещу световния вицешампион Аманула Гаджимагомедов (Русия) в последната секунда за 2:2. Руснаците обжалваха неуспешно и така националът взе успеха с 3:2.
Утре Ахмед ще се бори за титлата с азера Али Цокаев.
Преди битката с руснака Ахмед надви Мушег Мкърчян (Армения) с 4:1 и Фатих Алтънбаш (Турция) с 6:3.
Другите ни трима представители в последните категории си тръгнаха след загуби с туш Ердал Галип (61) , Михаил Георгиев (74) и Енгин Исмаил (86)
По-късно двама българи излизат за бронз.