Христо Янев: Нямахме самочувствие да задържаме топката срещу "Левски"

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев коментира загубата с 1:3 от "Левски" във вечното дерби при старта на плейофната фаза в елита.

"След гола дадохме инициативата на "Левски". Приехме играта близо до нашата врата и им позволихме да правят това, в което са добри - да изсипват топката в наказателното поле. Загубихме много единоборства", коментира Янев след мача.

"Нямахме самочувствие да задържаме топката, да изнесем играта по-напред и "Левски" се възползва от това.

Вярвам на всички момчета в съблекалнята. Всички са част от нашия отбор, не трябва да хвърляме вината върху никого. Аз поемам изцяло вината за случилото се на терена и за това с какъв отбор излязохме. Да не забравяме, че бяхме в дъното, а се целим в Европа. Нашата цел е да играем в Европа, а най-прекият път към това е Купата на България ("червените" са на полуфинал с аванс от 2:1 срещу "Лудогорец" след първия мач).

Имаме 22 човека в съблекалнята, трябва да се осланяме на тях и всеки един да покаже качества и да защитава червената фланелка. Имаме двама наказани, двама с контузии и хора, които са уморени и които не успяха да се възстановят. Трябва да гледаме умно на нещата и да запазим самообладание.

Всички ние сме разочаровани, това е дерби. Знам колко боли да паднеш в такова дерби, но това, че днес съм избрал този състав има своята логика. Всички мачове са важни, минахме през дълъг и тежък труд, през това да скъсим дистанцията с водещите отбори, а сега трябва да направим това, което се иска от нас", заяви треньорът на ЦСКА.