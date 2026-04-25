Веласкес: Най-опасен за "Левски" бе страхът да не загубим аванса, но показахме характер

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че е безкрайно горд и щастлив с публиката и играчите си, но тимът все още не е станал шампион, въпреки победата над ЦСКА.

„Благодаря за поздравленията за победата, но все още не сме шампиони", започна Веласкес.

„Не съм бил изненадан от състава им. Вчера казах на играчите, че когато ЦСКА притежава топката или се защитава, разглеждахме глобално начина, по който ще стоят на терена, а не на индивидуалностите. Искам да отбележа, че те имат доста дълга скамейка, много добри футболисти на високо ниво. Всичко казано дотук разбира се фокусът ни падна върху мача.

Вследствие на всичко казано съм много доволен от начина, по който изиграхме мача, от резултата, възможността да обърнем мача. Искам да започна от Вуцов, който показа зрялост. Както казах и преди малко показа, че е голям човек, голям вратар и голям професионалист. Именно неговата способност да овладее ситуацията след грешката ни помогна в мача. Казахме си и на почивката - веднъж щом сме способни да обърнем резултата, най-опасното би било да те е страх да не загубиш тази преднина.

Трябваше да продължим със същия дух и характер. Затова съм много горд с моите футболисти, които продължиха по този начин и можехме много по-рано да вкараме трети гол. Горд съм с тези играчи, много съм благодарен на тази публика зад нас", продължи испанският специалист.

„Вашето изказване се дължи само на това, че сме получили гол. Начинът, по който влязохме първите минути не видях никаква нервност. Мисля, че доминирахме от първия момент и влязохме силно в мача. Това е спорт, в който има и грешки. Това е малшанс. Ключът е как реагираш след грешката. И както казах и още веднъж повтарям - днес показахме невероятен характер", каза още Веласкес.

„Не знам дали точно днес е денят, но това е много важно за клуба, че има нов собственик. Считам, че „Левски" е клуб с красива история. Оттук-насетне всичко, свързано с развитието на клуба напред и нагоре е невероятно. Моят фокус е отборът и теренът. Концентрирахме се върху мача. Съвременният футбол е това - случват се всякакви неща, слухове, трансфери, промени. Всичко това е част от съвременния футбол. Въпросът е един професионален треньор, щаба му, както и футболистите, дали притежават зрялост и отговорност, за да се концентрират върху това, което им е работа. Трябва да приемем най-спокойно всички обстоятелства", завърши Веласкес.