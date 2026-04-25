Шеф в ЦСКА: Не сме жертвали вечното дерби заради реванша с "Лудогорец" за купата

След загубата с 1:3 от "Левски" спортният директор на ЦСКА Бойко Величков заяви, че "червените" не са жертвали представянето в първенството за сметка на реванша с "Лудогорец" от полуфиналите за купата на България. Срещу "сините" Христо Янев направи доста ротации с оглед домакинството срещу разградчани на 29 април с аванс от 2:1.

"Приехме играта твърде близо до нашата врата и противникът създаде суматоха в играта ни. Мисля, че Христо Янев правилно обясни какво се случи. Не сме жертвали първенството заради купата, но разбирам защо треньорът направи тези ротации. Много неща могат да се кажат сега.

Голяма част от тези играчи победиха в дербито през есента, те могат да играят добре. Имахме идея какво да се случи с играта ни. На моменти се получи, на моменти - не. Но разбирам, че поражението е неприятно за привържениците ни. Загубата в дербито винаги е голямо разочарование в "червената" общност", каза Величков.