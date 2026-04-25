Завършихме европейското по щанги с бронз на Христо Христов

България завърши европейското по вдигане на тежести с трето и осмо място. Христо Христов се качи на стълбичката на категория до 110 килограма, а Давид Фишеров остана осми. Христов освен бронза в двубоя взе сребро в изхвърлянето и бронз в изгласкването на първенството.

Изхвърлянето се превърна в напревара кой да стане европейски рекордьор. Стандартът бе 188 килограма. Първо със 189 го подобри арменецът Гарик Карапетян. След това Христо го докара до 190, но Луис Лорет Родригес, кубинец с румънски паспорт, успя на 195. Христов опита 196 в последния си опит, но не успя и така остана на второто място. Давид Фишеров остана осми в движението със 172.

В изтласкването Фишеров успя едва в третия си опит да задържи 211 килограма и така събра 383 килограма в двубоя. Той се завърна на подиума след наказание за допинг.

Христо направи сполучливи опити на 216 и 222, но изпусна 225 и така събра 412 килограма. С два повече от него приключи Родригес. Карапетян обаче успя да изтласка 226 килограма и така грабна европейската титла с 415 килограма.