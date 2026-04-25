Поканиха Григор Димитров на силен турнир във Франция

Григор Димитров ще се завърне на корта още през следващата седмица. Най-добрият български тенисист в историята получи уайлд карт за силния "Чалънджър" (категория 175) в Екс-ан-Прованс (Фр).

"Григор Димитров идва. Българският маестро, бивш №3 в света, прие нашата уайлд карт. Огромна привилегия за нас. Нямаме търпение, а вие?", написаха от турнира в социалните мрежи.

След отпадането си в Мадрид Димитров изпадна извън първите 160 в ранглистата. За последно той игра на "Чалънджър" през май 2012 г. в Прага.