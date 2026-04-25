Кюстендилеца: От днес Янев не е човек, който става и ляга с идеята ЦСКА!

Лидерът на агитката на ЦСКА Иван Велчев-Кюстендилеца е бесен след загубата с 1:3 във вечното дерби на треньора Христо Янев. "Червените" излязоха с резервите в мача и логично паднаха.

Веднага след мача той написа в социалните мрежи:

В памет на великият Георги Велинов! Един от тези истинските, големите, един от тези които бяха винаги до нас!

Днес станахме свидетели на една от най-големите гаври с привърженици, легенди и история на ЦСКА!

СРАМ, СРАМ ,СРАМ...

Някои от хората които работят в ЦСКА, днес се самоубиха ритуално, сътвори се нещо което ще се помни години наред...

И 2 часа по-късно пусна и втори пост:

Понеже виждам ,че се коментира тениската която напоследък носи Христо Янев.Днес веднага след мача сме го уведомили ,че искаме тениската да ни се върне, тези тениски са за хора които, стават и лягат с идеята ЦСКА, борят се за същата тази идея, и се отнасят с подобаващото уважение към марката и историята на ЦСКА. От днес той за мен вече не е такъв!