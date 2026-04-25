И волейболният "Левски" на победа от титлата

След като футболният "Левски" би 3:1 днес ЦСКА и е само на победа от титлата, волейболният също стигна до такава ситуация.

Във втората среща от финалния плейоф воденият от Николай Желязков "син" тим удари 3:0 (25:18, 25:21, 25:18) "Нефтохимик" в Бургас.

Така "Левски" води вече с 2:0 в серията, а на 29 април приема съперника си и може с трета победа да защити титлата си от предходните 2 сезона.

Юлиан Вайзиг реализира 15 точки за победителите, за които титуляр излезе и игра цял мач 16-годишният център Адриан Ганев, завършил със 7 т.

За "Нефтохимик" Калоян Балабанов записа 11.

За разлика от волейболния футболният "Левски" не е ставал шампион от 2009-а.