"Арсенал" пак се върна на върха във Висшата лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Арсенал" си върна първото място във Висшата лига на Англия. Отборът на Микел Артета победа с 1:0 над "Нюкасъл" вкъщи в среща от 34-тия кръг.

Еберечи Езе донесе успеха за лондончани. Той се разписа в 9-ата мин.

С успеха "Арсенал" събра 73 точки при оставащи четири мача до края на сезона. "Манчестър Сити", който е втори, е със 70 точки, но и с мач по-малко. При равен брой точки в края на сезона се гледа головата разлика, като в момента тази на лондончани е с един попадение по-добра от тази на играчите на Пеп.

"Нюкасъл" е на 14-о място с 42 точки.