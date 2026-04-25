Мечтата на "Сити" за домашен требъл продължава

Мечтата на "Манчестър Сити" за домашен требъл продължава. След като спечелиха купата на лигата, играчите на Пеп Гуардиола вече са на финал и за купата на Англия.
"Сити" се наложи трудно и след обрат 2:1 над втородивизионния "Саутхемптън" в полуфиналите на най-стария футболен турнир в света.
Така манчестърци са на финал в състезанието за 4-а поредна година.
"Светците" успяха да открият в 77-мата минута, когато Фин Азаз реализира със зрелищен удар с обръщане на 180 градуса от границата на наказателното поле, с който не остави никакви шансове за реакция на вратаря Джеймс Трафорд.
Преднината на южняците обаче се задържа само четири минути, тъй като в 83-тата минута Жереми Докю изравни.
Пълният обрат за символичните домакини стана факт в 87-мата минута, когато точен бе Нико Гонсалес.
Във финала "Манчестър Сити" ще срещне победителя от двойката между "Челси" и "Лийдс", който е утре.
Иначе четата на Пеп гони "Арсенал" на върха във Висшата лига. "Сити" е 3 точки зад лондончани, но с мач по-малко в първенството.