Везенков и "Олимпиакос" непобедени в Гърция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Александър Везенков и "Олимпиакос" победиха АЕК с 94:84 в мач последен кръг от редовния сезон в гръцкото баскетболно първенство.

Така тимът от Пирея завърши първата част от сезона без нито едно поражение и вече очаква четвъртфиналните плейофи в шампионата.

Везенков допринесе за победата над АЕК с 11 точки, 7 борби и 1 асистенция за 20 минути на терена.

Сега пред българина и тима му предстой 1/4-финалът от Евролигата. Серията срещу тима на "Монако" започва на 28 април с две домакински срещи за "Олимпиакос".