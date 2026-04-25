Бразилец от "Реал" под въпрос за световното

Везенков и "Олимпиакос" непобедени в Гърция

Александър Везенков Снимка: Startphoto

 Александър Везенков и "Олимпиакос" победиха АЕК с 94:84 в мач последен кръг от редовния сезон в гръцкото баскетболно първенство.

Така тимът от Пирея завърши първата част от сезона без нито едно поражение и вече очаква четвъртфиналните плейофи в шампионата.

Везенков допринесе за победата над АЕК с 11 точки, 7 борби и 1 асистенция за 20 минути на терена. 

Сега пред българина и тима му предстой 1/4-финалът от Евролигата. Серията срещу тима на "Монако" започва на 28 април с две домакински срещи за "Олимпиакос".

