Бразилец от "Реал" под въпрос за световното

Бразилският защитник на "Реал" Едер Милитао рискува да пропусне предстоящото световно първенство заради контузията си в подколянното сухожилие.

От клуба от Мадрид потвърдиха в средата на седмицата, че играчтт е почувствал болка малко преди почивката при победата срещу "Алавес" и веднага е дал знак да бъде сменен.

Испанското радио COPE първо съобщи, че става въпрос за рецидив на контузията, която футболистът получи през декември, което може да наложи операция и да го извади от мондиала, който започва след по-малко от 50 дни.