Мъри Стоилов и Филип Кръстев запазиха жива мечтата за Европа

Станимир Стоилов Снимка: x.com/Goztepe

Воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" остави жива мечтата за Европа с домакински успех 2:0 срещу "Анталия" в мач от 31-ия кръг на турския елит.

Жуан още в първата минута и Арда Куртулан (22) се разписаха. Националът Филип Кръстев излезе титуляр за тима на Мъри и остана на терена до 68-ата мин.

Така 3 кръга преди края на сезона петият "Гьозтепе" се доближи на 4 точки от четвъртия "Бешикташ", който обаче в понеделник играе с последния "Карагюмрюк".

Все пак и петата позиция в крайното подреждане при може да даде квота за Лигата на конференциите.

За целта "Бешикташ" трябва да финишира четвърти и да вземе купата на Турция.

В този турнир грандът от Истанбул на 5 май играе полуфинал с "Коня".

Четете още

Още от Футбол

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)