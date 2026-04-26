Националът Лукас Петков с 11-и гол в Германия при спектакъл 3:3

Лукас Петков (вляво) Снимка: "Елферсберг"

Националът Лукас Петков отбеляза 11-ия си гол за сезона в Германия.

В 31-ия кръг на Втора бундеслига неговият "Елферсберг" направи 3:3 в спектакъл като гост на "Дармщат", за който не игра заради контузия друг футболист от държавния ни тим - Фабиан Нюрнбергер.

Домакините поведоха с 2:0 след светкавични попадения на Пфайфер (14) и Хорнби (15).

"Елферсберг" обаче направи обрат до 3:2.

Цимершид (26) и Рор (34) бяха точни. В 44-ата мин Пфайфер бе изгонен за нарушение като последен в отбрана. Петков от прекия свободен удар вкара за 3:2.

Хорнби (51) обаче изравни за крайното 3:3.

След ремито "Елферсберг" слезе на 4-о място в класирането с 56 т. "Дармщат" е 5-и с 51.

