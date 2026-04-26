ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В СУ ще разказват за българския принос в мисии до ...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22736012 www.24chasa.bg

Александър Везенков отново №1 в Евролигата

Александър Везенков отново е най-полезният играч на сезона в Евролигата по баскетбол. 

Българската звезда спечели гласуването на капитани, треньори, журналисти и фенове. След лидера на "Олимпиакос" останаха Силвен Франсиско от "Жалгирис" и Илайджа Брайънт от "Апоел". 

Везенков, който вече взе наградата за най-добър реализатор, за втори път е MVP след 2022-2023 г. Така нашият национал стана първият с две награди след френската легенда Тони Паркър 2004-2005 и 2005-2006 г.

Везенков е с основната роля "Олимпиакос" да спечели редовния сезон. В първия кръг от плейофите гръцкият отбор среща "Монако". 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Баскетбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)