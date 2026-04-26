Александър Везенков отново №1 в Евролигата

Александър Везенков отново е най-полезният играч на сезона в Евролигата по баскетбол.

Българската звезда спечели гласуването на капитани, треньори, журналисти и фенове. След лидера на "Олимпиакос" останаха Силвен Франсиско от "Жалгирис" и Илайджа Брайънт от "Апоел".

Везенков, който вече взе наградата за най-добър реализатор, за втори път е MVP след 2022-2023 г. Така нашият национал стана първият с две награди след френската легенда Тони Паркър 2004-2005 и 2005-2006 г.

Везенков е с основната роля "Олимпиакос" да спечели редовния сезон. В първия кръг от плейофите гръцкият отбор среща "Монако".