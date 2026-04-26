УЕФА прати жена в съдийската тройка за "Пари Сен Жермен" - "Байерн"

Испанката Гуаделупе Порас Аюсо ще е асистент рефер на най-интересния 1/2-финал в Шампионската лига "Пари Сен Жермен" - "Байерн" във вторник. Тя вече има и финал в евротурнирите, след като през 2023 г. бе помощник на Карлос дел Серо Гранде в този на Лигата на конференциите.

УЕФА направи смесен екип за мача, като титулярният главен съдия на тройката с Порас Аюсо и Анхел Невадо Родригес - Хесус Хил Монсано ще е четвърти, а те ще са асистенти на швейцареца Сандро Шерер.

ВАР също е испански - Дел Серо Гранде и Гиермо Куадра Фернандес. Хауърд Уеб от Англия е съдийски наблюдател, а Петер Лундстрьом от Финландия - дежурен делегат.