Мъри Стоилов: Ако сме единни, може да стигнем до Европа

Старши треньорът на "Гьозтепе" Станимир Стоилов коментира победата с 2:0 срещу тима на "Анталия" в 31-я кръг на турския елит, която запази шансовете на тима му за място в европейските клубни турнири.

„Започнахме мача много добре. Вкарахме първия гол, а след това и втория за кратко време. След това имахме още положения. Влязохме във второто полувреме със същото темпо и продължихме да създаваме положения. Трябваше да вкараме третия гол в тази част от играта, но пропуснахме твърде много възможности. В последните 10 минути и нашите противници имаха някои положения.

Мисля, че беше добър мач за нас. Защото в последните няколко на моите играчи им липсваше емоционалност, но сега тази емоция се завърна. Трябва да играем с тази емоция и решителност през цялото време. Затова, като се има предвид играта като цяло, мисля, че заслужавахме победата. Имахме много трудности преди мача, но нашите играчи на терена преодоляха тези проблеми.

Като семейство "Гьозтепе", ние трябва да бъдем заедно и да преследваме мечтата и целта си до последния съдийски сигнал. Вярвам, че можем да го постигнем, ако сме единни", заяви Мъри пред клубната тв.