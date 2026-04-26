"Реал" иска тандем Клоп&Кроос

Германски тандем в лицето на Юрген Клоп и Тони Кроос е водещият вариант за спортно-техническо ръководство на "Реал" (Мадрид), твърдят в Испания.

Първият, разбира се, би бил старши треньор. За ролята на Кроос, който е един от най-успешните халфове на "Реал", а и въобще в света, има 2 опции - едната да е спортен директор, а другата да е помощник на сънародника си.

Кроос завърши преди 2 г. кариерата си в при мадридчани, като с тях 5 пъти триумфира в Шампионската лига.

Клоп в момента е директор на департамент "Футбол" в производителя на енергийни напитки "Ред Бул" и отговаря за развитието на клубовете от неговото портфолио.