Над 2000 на Велошествие из София в годината на колоезденето

Десетки популярни спортни звезди поведоха рекордните над 2000 колоездачи във Велошествието на София тази сутрин. В годината на колоезденето и две седмици преди Джиро д'Италия да премине през българската столица посланието отново бе за един по-зелен, по-колоритен и по-спортен град. За десета поредна година хилядите участници подкрепиха със старт във Велошествието инициативата на „София – европейска столица на спорта", Столична община и Центърът за градска мобилност "За по-чист въздух".

Още от рано сутринта пространството пред старата сграда на Народно събрание бе огласено от желаещите да участват във Велошествието, които получаваха брандирана фланелка, балони за украса и стартов номер за томболите с награди след финала. Всички те бяха поздравени от легендарни наши спортисти, които от години подкрепят каузата „За по-чист въздух в София".

Стартът бе даден от Димитър Шалъфов – председател на Комисията за децата, младежта и спорта към Столична община и председател на УС на Фондация „София – европейска столица на спорта" и от общинските съветници Христо Копаранов и Димитър Петров, които също след това се включиха в шествието. Тримата приветстваха хилядите колоездачи, като напомниха, че сред най-важните приоритети на общинското ръководство са постоянните усилия за по-зелен, по-спортен и екологично чист град

Специални послания към участниците отправиха популярните спортисти и лицата на „София – европейска столица на спорта". Непосредствено преди старта присъстващите аплодираха изпълненията на най-малките представители на Спортен клуб по мажоретен спорт „Алма Ритмик Старс" към Българската федерация по мажоретен спорт.

Веднага след това изтъкнатите ни шампиони поведоха колоната. Сред подкрепящите инициативата бяха част от спортните звезди на България, начело с олимпийските шампионки от Токио'2020 Стойка Кръстева и Ивет Горанова, легендата на световната гимнастика и четирикратен олимпийски медалист Йордан Йовчев. До тях застанаха талантливите лица на „София – евростолица на спорта" Александра Фейгин, Андреа Коцинова, Кристиян Георгиев и др., плюс деца от спортните школи. В първите редици бяха и колоритните елитни състезатели от популярни в колоезденето тимове.

От Парламента Велошествието се насочи към Орлов мост, оттам покрай Перловската река до бул. Витоша и по него до финала на голямата поляна в Южния парк. Спортният празник там включваше много музика, надпревари, конкурси, забавни игри и томболи с награди. За доброто настроение на присъстващите на голямата поляна до входа откъм бул. „Витоша" се грижеха професионални аниматори.

Спортен празник в Южния парк

Звездите на българския спорт теглеха на сцената периодично томбола със стартовите номера на участниците с наградите за над 2000 евро. Десет ваучера от по 50 лв. за онлайн пазаруване на колоездачна екипировка бяха осигурили партньорите от Долчини, подаръци имаше и от Декатлон. Наред с това бяха разиграни 5 броя едномесечни неперсонализирани карти Sofia City Card от ЦГМ за цялата градска мрежа на Обществения градски транспорт. В шатрата на ЦГМ можеше да се получат безплатни детски карти за обществения транспорт за деца до 14 години, които важат за за цялата страна.

Същевременно специални щандове и палатки демонстрираха на децата най-новите тенденции в колоезденето и начините за безопасно каране на колело. Много спортни артикули и екипировка за томболата осигури и „София – европейска столица на спорта", заедно с други награди и бонуси за присъстващите.

Близо 300 на старт в любимото Детскорали

В близост до поляната партньорите от DRAG отново организираха любимата на малчуганите колоездачна надпревара Велорали за деца от 3 до 12 години. Близо 300 участници стартираха със своите малки велосипеди на групи по 200-метрово оградено трасе.

Целта на Велошествието бе да призове хората при възможност да слязат от автомобилите и да пробват алтернативно придвижване в градската среда. Събитието е без състезателен характер, а преминаването на 4-километровия маршрут е с цел да се популяризират колелата като алтернатива на автомобилите и пушеците. Велосипедите са отлична възможност, а чистият въздух зависи от всеки един от нас.

„София – европейска столица на спорта" организира шествието вече десет поредни години заедно с още над сто събития, които имат за цел да предоставят повече възможности на софиянци и гостите на града за спорт и активен начин на живот в една по-здравословна и приятна среда. В подобна обстановка днес повече от 2000 участници показаха заедно чрез Велошествието как нашата столица може да бъде още по-цветна, по-спортна и по-чиста.

2026-а се очертава като Годината на колоезденето у нас с дебютното преминаване на Обиколката на Италия Giro d'Italia през България. Желязната колона ще финишира в третия етап на 10 май в София и в тази връзка българската столица организира редица съпътстващи събития, спортни празници и активности. Фондация „София – европейска столица на спорта" е включила в програмата си 5 отделни надпревари за младите под мотото Вело шоу, едно от които ще бъде на 9 май след 13.00 около храм-паметника „Александър Невски". Ден по-късно, в неделя, на 10 май предстои ново Велошествие със старт в 14.00 от Орлов мост с маршрут по Цариградско шосе, откъдето часове по-късно ще финишират най-класните колоездачи на планетата, устремени към финала на третия етап от Джирото на площад „Народно събрание".

Същевременно този четвъртък, на 30 април, в градинката пред НДК на алеята при входа откъм Паметника с лъвчето точно в 12.00 ч. ще бъде открита Фотоизложба „Колоезденето в София", която с близо 100 снимки припомня част от великите събития, мигове и личности, записали София със златни букви в историята на колоезденето.

В програмата на „София – европейска столица на спорта" за тази година са заложени още над 20 колоездачни събития и активности.