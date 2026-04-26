Драматичен развой остави Ясен Радев с бронз на Световната купа

Драматичен финал беляза последния мач на Ясен Радев на Световната купа по бокс в Бразилия. Националът ни завърши с бронзов медал участието си във Фоз до Игуасу. В категория до 55 килограма той изигра трети много силен мач и остана на една крачка от възможността да боксира за златото.

Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев Ясен изигра най-добрия си мач на турнира. Той води здрава битка с испанеца Рафаел Лозано, световен вицешампион от Ливърпул. Двамата стояха напълно равностойно на ринга и оставиха всичко в ръцете на съдиите. Те от своя страна отсъдиха победа с 4:1 гласа в полза на испанеца.

Това бе последен мач за националите ни на Световната купа в Бразилия. Освен бронза на Ясен Радев, още двама наши боксьори заеха пето място – Рами Киуан (75 кг) и Йордан Морехон (+90 кг).