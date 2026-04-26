Кениец влезе в историята на леката атлетика. Пробяга маратон под 2 часа в Лондон

Себастиан Соу стана първия, пробягал маратон под 2 часа.

Кениецът Себастиан Соу влезе в историята на леката атлетика като първият, който пробяга маратон под 2 часа. В Лондон той закова часовника на час, 59 минути и 30 секунди, което е минута и 5 секунди под официалния рекорд на Келвин Киптум от 2023 г.

Елиот Кипчоге стана по принцип първия под 2 часа, но не го направи на състезание, а при специални условия и заради това постижението му не е ратифицирано.

11 секунди след Соу и етиопецът Йомиф Кежелча стана вторият, който бяга под 2 часа на официално състезание. Джейкъб Киплимо от Уганда стана трети, като завърши 28 секунди след втория час. Но и негово постижение бе под предния рекорд на Киптум.

Още от Други спортове

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)