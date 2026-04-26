Карлос Насар: За световното ще трябва да се подготвя доста по-добре

4-кратният европейски шампион по щанги Карлос Насар се прибра в София. Той бе посрещнат от министър Димитър Илиев. С него си дойде и бронзовият медалист от шампионата Христо Христов.

"Това не бе едно от най-трудните ми състезания. Заучено положение. Една идея на по-ниски обороти карахме на това първенство. Не бяхме най-подготвени за този шампионат. Имаше липса на конкуренция, но арменецът направи стабилно класиране с резултати. На световното първенство няма да е толкова лесно и трябва да се подготвим много по-добре", заяви Карлос Насар.

"Със сигурност можех да вдигна още килограми, но се успокоих, след като спечелих титлата, затова не направих и рекорди. Няма време за почивка! Започвам да тренирам сериозно за световното. Събрал съм един перфектен екип, който ми помага за моите успехи. Моите съотборници се представиха прекрасно. Поздравявам ги и им пожелавам още успехи", добави олимпийският шампион от Париж 2024.

"Разликата бе коренна. Това бе най-добрият резултат, който съм постигал някога на състезание. Не вдигнах третите опити, имаше и мои грешки. Наполовина съм доволен", заяви бронзовият медалист Христо Христов.