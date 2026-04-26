Ива Иванова отново загуби финал в Монастир

Ива Иванова стана вицешампионка на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди щатски долара.

Поставената под номер 5 българка загуби в много оспорван мач от третата в схемата Елена Милованович (Сърбия) с 6:4, 2:6, 6:7(3:7).

Преди седмица Иванова отново бе финалистка на друг турнир в Монастир.

До момента тя няма титла на сингъл от турнири на Международната федерация по тенис (ITF) при жените. Това беше пети финал за нея във веригата и четвърти от началото на сезона.