Венци Стефанов аха да се сбори с фенове на "Славия" - "Ботев" (Вр) 1:1

Фенове на "Славия" демонстрираха недоволството си към президента на клуба Венцеслав Стефанов по време на мача с "Ботев" (Враца) в първия кръг от плейофите за отборите между 9-о и 16-о място.

Двубоят на стадион "Александър Шаламанов" завърши 1:1.

Привърженици на столичани бяха застанали близо до централната ложа, където по принцип седи босът на "белите", а в 13-ата минута започнаха скандирания "Оставка", последвани от "Махай се от "Славия".

Тогава Стефанов се изправи и дори тръгна към феновете, но в крайна сметка да пряк физически сблъсък не се стигна.

"Славия" поведе в 17-ата минута с гол на Дейвид Малембана, а 8 минути преди края на първата част гостите останаха с човек по-малко на терена, след като Радослав Цонев бе изгонен.

Въпреки че играха цяло второ полувреме с човек по-малко, врачани изравниха в 89-ата минута след автогол на Лазар Марин.

"Белите" са на 9-о място с 40 точки, докато "Ботев" (Враца) е 10-и с 39. На "Славия" предстои гостуване на "Берое", а врачани са домакини на "Спартак" (Варна).