Бранител на "Левски" аут до края на сезона

Защитникът на "Левски" Стипе Вуликич претърпя оперативна интервенция. Хърватинът получи контузията по време на тренировка преди срещата с ЦСКА от 1-ия кръг на плейофите и не попадна в групата за срещата.

Вуликич е с фрактура на пета метатарзална кост и при интервенцията тя бе фиксирана с помощта на специален винт.

"Ръководството, треньорският щаб, футболистите и служителите на ПФК „Левски" пожелават бързо възстановяване и завръщане на терена на Стипе Вуликич", се казва в информацията.

Възстановяването от подобни травми отнема между 40 дни и два месеца, което значи, че Вуликич ще пропусне срещите до края на сезона, но ще е готов за старта на лятната подготовка.