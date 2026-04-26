ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Константин Еленков, творец шесто поколение, играе ...

Времето София 23° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22737219 www.24chasa.bg

Бранител на "Левски" аут до края на сезона

3192
Изпълнителният директор Даниел Боримиров и Стипе Вуликич подписват договора. Снимка: "Левски"

Защитникът на "Левски" Стипе Вуликич претърпя оперативна интервенция. Хърватинът получи контузията по време на тренировка преди срещата с ЦСКА от 1-ия кръг на плейофите и не попадна в групата за срещата.

Вуликич е с фрактура на пета метатарзална кост и при интервенцията тя бе фиксирана с помощта на специален винт.

"Ръководството, треньорският щаб, футболистите и служителите на ПФК „Левски" пожелават бързо възстановяване и завръщане на терена на Стипе Вуликич", се казва в информацията.

Възстановяването от подобни травми отнема между 40 дни и два месеца, което значи, че Вуликич ще пропусне срещите до края на сезона, но ще е готов за старта на лятната подготовка.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

