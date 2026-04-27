Спешна среща за селекцията в ЦСКА

Феновете бесни на Христо Янев за експеримента със състава, треньорът реално без опция заради наказания

В ЦСКА привикаха всички, свързани със спортно-техническата част, на спешна среща за селекцията през лятото. Загубата от “Левски” беше предопределена от състава, с който излезе Христо Янев на терена, като 90% бяха резерви през пролетта, а Димитър Евтимов, Андрей Йорданов и Улаус Скаршем направиха дебюти.

Част от феновете начело с лидера на агитката Иван Велчев-Кюстендилеца се нахвърлиха върху треньора за постъпката чест във вечното дерби. Повечето обаче забравиха, че реално Янев нямаше друг изход, след като доста от играчите са на косъм от наказание заради натрупани картони. При това положение се рискуваше реваншът с “Лудогорец” за купата. А след загубата на хегемона от ФК ЦСКА 1948 наставникът на разградчани Пер-Матиас Хьогмо директно обяви, че двубоят ще е или всичко, или нищо.

За съжаление на Янев обаче хората, които бяха на терена, не показаха с нищо, че заслужават да останат в отбора. Реално за цял мач бяха отправени само два точни удара към вратата на Светослав Вуцов, като в това не попада автоголът на Кристиян Макун, с който “червените” откриха резултата. При това положение няма как дори да стигнеш до изравняване. Общо ударите са 9 срещу двойно повече от съперника.

Подобни рокади като Янев са правили и легендарни наставници на ЦСКА като Димитър Пенев и Аспарух Никодимов. Има обаче и другите примери, когато се пази отборът точно за такива мачове, а след това следва провал.

Реално турнирът за купата е единственият изход на ЦСКА към евротурнирите в момента, след като тимът е закотвен на четвъртото място в класирането. Плюс това от него се влиза в Лига Европа, където и един кръг да минеш, вземаш повече средства от УЕФА.

Янев нормално пое цялата вина за загубата и решението си да пусне резервния състав.

“Дадохме инициативата на “Левски”, дръпнахме се и им дадохме възможност да оказват натиск, да изсипват топката, нямахме самочувствие да изнесем играта по-напред и “Левски” се възползва”, сподели наставникът.

“Когато побеждаваме, сме заедно, когато губим, сме заедно, трябва да бъдем умни хора и трябва да разберем, че този отбор беше на дъното и нашата цел е да играем в Европа, а това става през купата”, допълни той.

“Да, със сигурност имаме двама наказани, двама контузени, имаме уморени, имаме хора, които не успяха да се възстановят, трябва да запазим самообладание и да продължим по пътя, който сме поели. Ние сме разочаровани, знам колко боли, когато паднеш в такова дерби, но ако всичко завърши, както искаме, и това, че днес съм избрал този състав, има своята логика. Минахме през много дълъг труд, сега трябва да направим онова, което се иска от нас, и да продължим по начина, по който играхме в Разград”, каза още Янев.

Думите на Янев обаче не трогнаха много от феновете, като Кюстендилеца дори обяви, че феновете си искат фланелката, с която треньорът е на мачове, защото вече не бил от тези, които стават и лягат с мисъл за ЦСКА.

Други обаче са категорични, че няма как да се действа в ситуацията, след като по традиция още от началото на сезона БФС взема мерки срещу “червените”. Те са по традиция с най-много картони от първата четворка, което означава наказания за най-решителните мачове. Дори вратарят им Фьодор Лапоухов натрупа 3 предупреждения, а съдията на дербито Васил Минев подкара с приказки Димитър Евтимов още преди да са изтекли и 20 минути от дербито. Лео Перейра, който е нападател и дойде през пролетта, вече има 4 жълти картона и при още един ще е санкциониран.

Някои привърженици обявиха, че веднага след вечното дерби са си купили билети за мача с “Лудогорец” за купата, който е в сряда от 19 часа. По програма двата отбора след това се срещат и за първенство, като двубоят може да бъде доста решителен за разградчани, които се сринаха до третото място в класирането след загубата си от ФК ЦСКА 1948.

Разградчани категорично не са се отказали от атаката на купата след загубата у дома от ЦСКА.

Още в Разград от “Лудогорец” показаха, че не са се примирили. Бернард Текпетей удари Анжело Мартино под благосклонния поглед на съдията, който не намери сили в себе си да опише инцидента. А в коридора са летели телефони и какво ли не по играчите на ЦСКА. Обидите отдавна са забравени от столичани.

Добрата новина е, че поне контузени няма във вечното дерби в тима на Янев.

