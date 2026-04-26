Студент по "Право" се пребори за правото да е №1 на България по сумо за 2026 г. в абсолютната категория за мъже

Виктор Костов е абсолютният шампион на България по сумо за 2026 г. Студентът пети курс в специалност „Право" в Софийския университет си заслужи правото да е №1 сред мъжете от всички категории на държавното първенство. След над 10 г. пауза на националния шампионат се завърна най-атрактивната категория „Оупън", в която един срещу друг се борят състезатели от всички категории. Титлата спечели състезаващият се в категория до 85 кг. Виктор Костов. Сребърният медал е за сумист №1 на България за 2025 г. Иван Благоев (до 100 кг.), който има сходни интереси като Виктор – извън спорта работи в адвокатска кантора. Бронзовите медали са за Пресиян Михов (до 77 кг.) и Симеон Станкович (до 115 кг.).

Медалистите от категория "Оупън" при мъжете от държавното първенство по сумо за 2026 г.

„Чувството е неописуемо. За първи път се боря в категория „Оупън". Доста години не я е имало на държавното първенство. Много се радвам на завръщането й. Щастлив съм, че успях с моята фигура – до 85 кг, да преборя над 100-килограмови мъже. Най-важното в този спорт е да бъдеш много комплексен, да си бърз, да мислиш и да имаш правилна тактика", заяви абсолютният шампион Виктор Костов, който в седмицата преди първенството съумява да свали над 5 кг., за да се бори до 85 кг.

Държавното първенство по сумо за 2026 г. е изключително успешно за него, тъй като той триумфира с първа титла при мъжете и в категорията си – до 85 кг. Шампиони в останалите категории при мъжете станаха Ангел Гюров (над 115 кг.), Симеон Станкович (до 115 кг.), Иван Благоев (до 100 кг.), Жулиен Иванов (до 92 кг.), Пресиян Михов (до 77 кг.) и Георги Аначков (до 70 кг.).

Шампионка в категория „Оупън" при жените стана Станислава Атанасова (до 80 кг.). Сребърният медал е за Михаела Христова (до 65 кг.). Бронзовите отличия са за Габриела Гигова (до 73 кг.) и Анджелика Ангелова (до 80 кг.).

Медалистите от категория "Оупън" при жените от държавното първенство по сумо за 2026 г.

Златните медали в отделните категории при жените от държавното първенство по сумо за 2026 г. спечелиха Карина Василева (над 80 кг.), Станислава Атанасова (до 80 кг.), Габриела Гигова (до 73 кг.), Михаела Христова (до 65 кг.) , Алекса Венева (до 60 кг.), Юлиана Русинова (до 55 кг.). и Весела Костова (до 50 кг.).

Бяха излъчени и медалистите във възрастите до 21 г., до 18 г. и до 15 г. Общо 565 сумисти участваха на шампионата, който се проведе в Tenta Events до стадион „Академик" в София.



МЕДАЛИСТИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО СУМА ЗА 2026 Г.:

КАТЕГОРИЯ „ОУПЪН" МЪЖЕ

Златен медал – Виктор Костов

Сребърен медал – Иван Благоев

Бронзови медали – Пресиян Михов и Симеон Станкович

КАТЕГОРИЯ „ОУПЪН" ЖЕНИ

Златен медал – Станислава Атанасова

Сребърен медал – Михаела Христова

Бронзови медали – Габриела Гигова и Анджелика Ангелова

Шампиони и призьори в отделните категории за мъже и жени:

МЪЖЕ:

Категория над 115 кг.:

Златен медал – Ангел Гюров

Сребърен медал – Стоян Костов

Бронзови медали – Мартин Владимиров и Стефано Йорданов

Категория до 115 кг.:

Златен медал – Симеон Станкович

Сребърен медал – Иво Димитров

Бронзови медали – Момчил Янчев и Георги Кръстев

Категория до 100 кг.:

Златен медал – Иван Благоев

Сребърен медал – Мартин Томов

Бронзови медали – Здравко Станев и Димитър Атанасов

Категория до 92 кг.:

Златен медал – Жулиен Иванов

Сребърен медал – Стилиян Иванов

Бронзови медали – Михаил Мелехов и Адриан Айков

Категория до 85 кг.:

Златен медал – Виктор Костов

Сребърен медал – Николай Стоянов

Бронзови медали – Иван Пановски и Цветелин Николов

Категория до 77 кг.:

Златен медал – Пресиян Михов

Сребърен медал – Атанас Колев

Бронзови медали – Теодор Маринчев и Симеон Пенев

Категория до 70 кг.:

Златен медал – Георги Аначков

Сребърен медал – Емилиян Любенов

Бронзови медали – Димитър Рангелов и Никълъс Сулев

ЖЕНИ:

Категория над 80 кг.:

Златен медал – Карина Василева

Сребърен медал – Биляна Евтимова

Бронзови медали – Антоанета Павлова и Моника Илиева

Категория до 80 кг.:

Златен медал - Станислава Атанасова

Сребърен медал – Анджелика Ангелова

Бронзови медали – Петя Здравкова и Моника Ангелова

Категория до 73 кг.:

Златен медал – Габриела Гигова

Сребърен медал – Никол Атанасова

Бронзови медали – Стилияна Стоянова и Вилислава Спасова

Категория до 65 кг.:

Златен медал – Михаела Христова

Сребърен медал – Беатрис Иванова

Бронзови медали – Кристияна Стоилова и Габриела Атанасова

Категория до 60 кг.:

Златен медал – Алекса Венева

Сребърен медал – Габриела Спасова

Бронзови медали – Александрина Петрова и Андреа Георгиева

Категория до 55 кг.:

Златен медал – Юлиана Русинова

Сребърен медал – Маргарита Георгиева

Бронзови медали – Силвия Василева и Моника Барутчийска

Категория до 50 кг.:

Златен медал – Весела Костова

Сребърен медал – Иванка Барутчийска

Бронзови медали – Десислава Георгиева и Мария Борисова