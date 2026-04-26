33 треньорски смени, 23-ма наставници, 5-има собственици - пътят към края на чакането за “Левски”

"Сините" на Хулио Веласкес с много точки, откакто първенството е с новия формат

Най-дългото чакане в историята на “Левски” без титла 99% приключи!

“Сините” са хванали с две ръце 27-ия си трофей. И този път дори и чудо няма да спре отличието да не се озове на “Герена”. И по този начин да бъде прекъсната негативната серия от 17 години суша, а според някои и прокоба, тегнеща над отбора.

“Сините”

могат да

узаконят

титлата

още в събота

на “Герена”, когато посрещат втория във временното класиране ЦСКА 1948. При успех 99,99% стават 100% и край на чакането, мъките на феновете и всичко приключва.

Математически “Левски” се нуждае от 3 точки в оставащите 5 мача от плейофите, за да е официално шампион на България. Дотам се стигна, след като четата на Хулио Веласкес би 3:1 вечния враг в събота, а точно преди това 14-кратният шампион на България “Лудогорец” падна 1:2 вкъщи от ЦСКА 1948. Разбира се, съществува и сценарий “Левски” да стане шампион и с две равенства в оставащите срещи, но това зависи най-вече от резултатите на останалите тимове.

Иначе по пътя към голямото чакане, “Левски” премина през какво ли не. Фалитът беше близо в годините, смениха се куп треньори, както и собственици. Вратарят на ЦСКА Димитър Евтимов няма какво да направи при шута на Акрам Бурас, за да стане резултатът 2:1 в полза на “Левски”. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Последният, извел “сините” до титлата, бе Емил Велев през 2009 г. Оттогава до днес под ръководството на Хулио Веласкес, когато “Левски” е на прага на титлата, 23-ма различни водят отбора. Ако изключим Кокала и испанеца, в тази бройка влизат още Ратко Достанич, Антони Здравков, Ясен Петров, Георги Иванов-Гонзо, Николай Костов, Илиан Илиев, Николай Митов, Славиша Йоканович, Елин Топузаков, Пепе Мурсия, Стойчо Стоев, Люпко Петрович, Делио Роси, Славиша Стоянович, Георги Дерменджиев, Петър Хубчев, Георги Тодоров, Живко Миланов, Тодор Симов, Станимир Стоилов и Станислав Генчев.

Част от наставниците пък имат и по няколко престоя. А общият брой на треньорските рокади е точно 33.

Откакто "Левски" спечели последната си титла, пък на "Герена" се смениха 5-има различни собственици. През споменатата вече 2009 г. клубът бе на Тодор Батков. Адвокатът ръководи отбора до 2015 г. След него щафетата бе поета от триото Иво Тонев, Николай Иванов и Александър Ангелов.

Година по-късно клубът имаше нов собственик и това бе Спас Русев. През 2019 г. пък Васил Божков взе “сините”. А след скандалите около него през 2021 г., той джироса акциите на Наско Сираков. Легендата на “сините” обаче няма да се води собственик на клуба, когато столичани вдигат титлата, защото в края на миналата седмица прехвърли мажоритарния дял на милиардера Атанас Бостанджиев. Именно на дербито с ЦСКА новият собственик на “Левски” се появи на трибуните и изгледа мача с “червените” в компанията на сина си.

В същото време воденият от Хулио Веласкес тим записа историческо постижение. “Левски” в момента

има 73 точки,

което никога

не се бе

случвало у

нас, откакто

форматът

на първенството

бе сменен

и вече имаме плейофна фаза.

Всъщност столичани имат реален шанс да подобрят и постижението от предпоследния път, когато “сините” станаха шампиони. През сезон 2006/2007 “Левски” събра 77 точки в крайното класиране. Важно уточнение е, че тогава мачовете бяха доста по-малко от сега - 30 кръга, без плейофна фаза и т.н.

Иначе успехът над ЦСКА е важен и в личен план за Веласкес. “Червените” бяха единственият тим, над който испанецът все още нямаше победа в България, откакто пристигна у нас през зимата на 2025 г.

“Благодаря на играчите, публиката и на всички, които работят в “Левски”, каза спецът от Саламанка след категоричната победа над “червените”.