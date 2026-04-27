Щангите започнаха подготовка за фалит на федерацията

Ръководството на Асен Златев се премести в нова централа, регистрирана през 2023 г.

Във федерацията по щанги се готвят за фалита на сегашната централа усилено въпреки великолепното представяне на европейското първенство в Батуми (Грузия).

Ден преди откриването е имало общо събрание на “Нова българска федерация по вдигане на тежести”, където се е преместило цялото избрано на извънредното общо събрание ръководство начело с олимпийския шампион Асен Златев. Работата обаче бе блокирана от жалба на Пламен Братойчев, който бе на европейското като съдия.

Така централата е пред фалит, след като няма приет отчет за миналата година и съответно и бюджет за новата. Сметките са блокирани от кредиторите, след като президентът Стефан Ботев, който бе подкрепян от Делян Пеевски, спря да плаща.

Така единственият изход се вижда в отнемане на лиценза на сегашната федерация и прехвърлянето на всичко в новата, която да вземе тапия от Министерството на младежда и спорта.

“Нова българска федерация по вдигане на тежести” бе регистрирана на 1 март 2023 г. с президент вече покойния д-р Кирил Панайотов, собственик на няколко клиники в Русе и спонсор на местния клуб. В управителния съвет влизаха бившият президент на щангите Антон Коджабашев, треньорът от Хасково Живко Архондев, екснационалният треньор Иван Иванов, наставникът от Варна Живко Николов, Асен Златев и бившият генерален секретар Димитър Димитров-Фитьо.

Подадено е заявление за вписване на новия управителен съвет начело с Асен Златев и Мариела Христова от Русе, а в управителния съвет влизат още Николай Ценков, който е от клуба на Карлос Насар, Йордан Михайлов, Марин Милашки и 3-кратният световен шампион Златан Ванев. Този състав бе избран на последното общо събрание на другата централа.

На 23 април от Търговския регистър са поискали, преди да направят вписването, да се уточнят правомощията на Живко Архондев, което обаче е малка пречка.

Така, ако бъде отнет лицензът на сегашната федерация, има такава, която да поеме работата. Ще пострадат обаче клубовете, които губят една година финансиране по закон.

Точно през клубовете бе финансирано всичко за европейското, след като ММС нямаше как да даде пари на федерацията.