Кметът на Стара Загора награди Наско Сираков за рождения му ден

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров удостои с плакет футболната легенда Наско Сираков по повод рождения му ден.

Тодоров посрещна Сираков в сградата на Община Стара Загора, където двамата размениха отличия. От името на ПФК „Левски" Сираков връчи на кмета плакет в знак на уважение и признателност, придружен с пожелания за здраве и успехи в управлението на града. От своя страна кметът отличи Сираков за приноса му към българския футбол, за постигнатите успехи и за авторитета, който е изградил в страната и в чужбина.

Живко Тодоров подчерта, че Сираков е сред най-успешните спортисти, родени в Стара Загора, и допринася за популяризирането на града. По думите му успехите в спорта изискват постоянство и усилия, като припомни участието на националния отбор на България на световното първенство през 1994 г. Кметът апелира за повече уважение към българските спортисти и за признание към техните постижения приживе.

По време на срещата Сираков определи Стара Загора като един от градовете в България с видимо развитие и последователна работа на местната власт. Той отбеляза усилията за поддържане на спортната инфраструктура и посочи, че в града има едни от най-добрите спортни съоръжения в страната.

Наско Сираков, който има 165 гола за "Левски", разказа спомени от детството си в Стара Загора и отправи послание към младите футболисти, като подчерта значението на дисциплината за постигането на успех. По думите му спортът трябва да бъде приоритет на държавата, като е необходима дългосрочна стратегия за развитие на детско-юношеския футбол с участието на международни специалисти.

На срещата присъстваха Петко Крумов, началник на отдел „Спортни дейности", Теньо Минчев, президента на клуба на ветераните на Берое, Валентин Грудев и Мюмюн Кашмеров от „Берое- ветерани".

След срещата Сираков бе гост на демонстративен мач между ветерани на Берое и сборен отбор от български футболни легенди. Събитието е посветено на 110-годишнината от основаването на клуба и 40 години от шампионската титла през 1986 година.