"Челси" уби мечтата на отбора на Илия Груев

"Сините" от Лондон излязоха от тежката криза, биха "Лийдс" и са на финал за купата на Англия

“Челси” уби едната мечта на тима на Илия Груев - “Лийдс”.

“Сините” от Лондон излязоха от най-голямата си криза в последния век (5 загуби в Англия, без да вкарат гол) и най-сетне записаха успех, и то такъв, който ги праща на финал за купата на Англия. Така отборът, в който през последните години се наливат милиарди за нови попълнения и заплати, все пак ще се бори за домашен трофей. А това значи, че ще има възможност и да играе в Европа.

“Челси”, воден от временния си треньор Калъм Макфарлей, победи 1:0 “Лийдс” във втория 1/2-финал на най-стария футболен турнир в света, игран на митичния “Уембли”. Единствения гол вкара Енцо Фернандес. Световният шампион с Аржентина бе точен в 23-ата мин.

За йоркширци не игра футболист номер 1 на България Илия Груев. Халфът, който има основна заслуга засега неговият тим да е извън зоната на изпадащите в елита на Англия, получи тежка контузия през миналата седмица. Илия има проблем с менискуса, получен при единоборство. И ще отсъства до края на сезона за тима си.

Иначе през първото полувреме се стигна до куриозна ситуация. Доминик Калвърт-Люин от “Лийдс” дръпна за косата бранителя на “Челси” Марк Кукурея. Реферът обаче не забеляза това и остави играта да продължи. Само преди няколко седмици играчът на “Лийдс” бе дръпнат за косата от Лисандро Мартинес от “Юнайтед” и затова бе изгонен.

На финал съперник на “сините” ще е “Манчестър Сити”. “Гражданите” на Пеп за 4-а поредна година ще спорят за отличието от най-стария футболен турнир, след като победиха измъчено 2:1 “Саутхемптън”.

През този сезон “Челси” и “Сити” се изправиха 2 пъти във Висшата лига, като първо завършиха 1:1 в Манчестър, а в Лондон воденият от Пеп тим разби “сините” 3:0.

С класирането си за финала на ФА Къп пък манчестърци са в борбата за домашен требъл през този сезон. Отборът на Гуардиола вече спечели купата на лигата, а също така продължава и гонитбата с “Арсенал” във Висшата лига. Лондончани отново дръпнаха 3 точки пред “Сити”, след като победиха 1:0 “Нюкасъл”. Манчестърци обаче са с мач по-малко. До края на сезона остават 4 мача за “Арсенал” и 5 за големия им конкурент.

