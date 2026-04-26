Ахмед Батаев остана със сребърен медал от европейското

Наш борец отново не можа да стане европейски шампион.
Ахмед Батаев остана със сребърен медал след загуба от младата надежда на Азербайджан Али Цокаев на финала в кат. до 92 кг в свободния стил на първенството в Тирана.
Българският национал бе втори на континента и през 2022 г. Той спечели първата точка, но после получи две предупреждения за пасивност, а съперникът му натрупа аванс от 4:1. Късна атака на Батаев доведе до 3:4, но времето изтече. Нашият треньорски екип подаде протест, който не бе уважен, а така крайният резултат стана 5:3.