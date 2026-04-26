Мони Николов се върна в игра, "Локомотив" пак падна и е опрян до стената в Русия

Явлението в световния волейбол Симеон Николов и неговият "Локомотив" (Новосибирск) загубиха 0:3 (18:25, 18:25, 22:25) от "Зенит" (Санкт Петербург) в третия двубой от плейофа за третото място в руското волейболно първенство за мъже. Българският разпределител получи контузия в третия гейм на предишния мач между двата състава, но днес отново бе на разположение на старши треньора Пламен Константинов.

С успеха "Зенит" поведе с 2:1 победи в серията, в която се играе до три успеха.

Николов завърши с 1 точка.

Отборът от Новосибирск ще бъде домакин и на следващата среща от серията - на 28 април.